Raków Częstochowa zdołał zremisować na stadionie Karabachu i ostatecznie to właśnie mistrzowie Polski awansowali do kolejnej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów UEFA. Na pomeczowej konferencji prasowej jeden z azerskich dziennikarzy pozwolił sobie na zadanie uszczypliwego pytania Dawidowi Szwardze. Szkoleniowiec "Medalików" w tamtym momencie popisał się bardzo celną ripostą.