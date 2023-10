Dyrektor Rakowa mówi wprost: Z tym stadionem dobrnęliśmy do ściany

Raków Częstochowa awansował do elity w 2019 roku. W pierwszym sezonie - trudnym, bo naznaczonym pandemią - zapewnił sobie spokojne utrzymanie, aby już w kolejnym wywalczyć tytuł wicemistrzowski. Rok później zespół powtórzył ten wyczyn. W 2023 roku trener Marek Papszun pożegnał się natomiast z klubem, prowadząc go do historycznego mistrzostwa.

Tytuł na krajowym podwórku dał przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół przebrnął przez trzy rundy eliminacyjne, a w czwartej, decydującej mierzył się z FC Kopenhaga. Duńczycy wygrali minimalnie - 2:1 - i to oni trafili do piłkarskiego raju. "Medaliki" grają natomiast w Lidze Europy.

Dyrektor Rakowa wprost o stadionie

Częstochowianie nie mogą jednak podejmować zagranicznych klubów na własnym obiekcie. Stadion Rakowa nie spełnia wymogów UEFA, stąd też ekipa trenera Dawida Szwargi zmuszona jest występować w roli gospodarza w Sosnowcu. Tak było już zresztą również w starciu z FC Kopenhaga.

- Stadion w Sosnowcu nie jest też jakimś wielkim obiektem. Gdybyśmy jednak mieli choćby i taki u siebie, znacząco wpłynęłoby to na nasz budżet. Z perspektywy Rakowa mogę powiedzieć, że z obecnym stadionem dobrnęliśmy do ściany. Cierpią na tym przychody z dnia meczowego. Zapełniamy trybuny, ale nie przekłada się to na wielomilionowe zyski w skali sezonu - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami dyrektor finansowy częstochowskiego klubu, Bartosz Kuc.

W poprzedniej kampanii przychody mistrza Polski z tytułu dnia meczowego wyniosły niespełna 5 milionów złotych. W porównaniu do Lecha Poznań (40,3 mln), Legii Warszawa (31,6 mln), Widzewa Łódź (14,4 mln) czy Pogoni Szczecin (12,8 mln) to kwota zdecydowanie niewielka.

Jeden mecz w Sosnowcu równa się kilku meczom rozgrywanym w Częstochowie. Nawet jeśli odliczymy wszelkie koszty, które klub musi ponieść w związku z organizacją spotkania poza domem. ~ Bartosz Kuc

Jakub Żelepień, Interia

Raków / PAP/Waldemar Deska / East News

Raków Częstochowa / MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Raków / LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News