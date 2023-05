Dostał złoty medal za wygranie Ekstraklasy i... spadł z ligi. To możliwe

Niewulis to jedna z fundamentalnych postaci w drodze Rakowa Częstochowa do wielkich sukcesów. Dołączył do klubu w 2017 roku, momentalnie stając się liderem defensywy, która najpierw awansowała do PKO Ekstraklasy, by następnie robić w niej furorę. Niewulis jako kapitan mógł dwukrotnie wznosić w górę Puchar Polski, zaznaczył się także w europejskiej przygodzie w zeszłym sezonie, zdobywając gola w meczu z Gentem. W trwającym sezonie przegrywał już jednak znacząco rywalizację z innymi obrońcami, a jak wiadomo sentyment jest ostatnią rzeczą, na którą patrzy Marek Papszun przy budowaniu zespołu.