Co za pogrom! Napastnik Rakowa strzelił cztery gole!

Mecz odbywał się w Światowy Dzień Postaci z Bajek. Oba kluby postanowiły wykorzystać to w przekazie marketingowym i w tygodniu poprzedzającym spotkanie rozpoczęły wspólną - co warto podkreślić - akcję promocyjną. W mediach społecznościowych pojawiały się nagrania z udziałem maskotek Rakowa i Wisły. W humorystyczny sposób "Rycerz" i "Nafciarz" zachęcali fanów do przybycia na stadion i dobrej, kulturalnej zabawy.