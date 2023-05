Raków Częstochowa to niemalże modelowy przykład klubu, który mądrze i roztropnie prowadzony, w relatywnie krótkim czasie pokonuje kolejne szczeble w krajowej piłce, by po zakotwiczeniu w Ekstraklasie z marszu zrobić furorę.

Radosław Kałużny: Wolałbym, by zamiast Rakowa mistrzostwo świętował Lech Poznań

A następnie krytycznie zapatruje się na pomysł ściągnięcia pod Jasną Górę Łukasza Zwolińskiego, co jego zdaniem nie byłoby właściwym inwestowaniem w drużynę. - To nie jest armata do podbicia Europy, o czym marzą w Rakowie. Jeśli miałby to być zmiennik jakiegoś kozaka, o którego sprowadzeniu nie mamy pojęcia, świetnie. Jeżeli nie, to mówimy o uzupełnieniu składu i sensownym graczu do rywalizacji, a nie o wzmocnieniu - stwierdził Kałużny.