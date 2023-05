Cała Polska pod wrażeniem Rakowa Częstochowa. "Wielki wyczyn!"

Raków Częstochowa mistrzem Polski. Gratulacje płyną z całego kraju

Najszybciej Rakowowi mistrzostwa pogratulował na Twitterze prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Zrobił to bowiem jeszcze... pod koniec kwietnia.

"Gratulacje dla Rakowa i Michała Świerczewskiego oraz całego zespołu za zdobycie Mistrzostwa Polski. To wielki wyczyn, ciężka praca oraz wybitna konsekwencja, która doprowadziła Was do tego sukcesu" - podkreślał Królewski. - "Niech ta historia będzie inspiracją dla innych. Dla mnie jest" - wyznał.