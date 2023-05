By jednak całkowicie powstrzymać fetę częstochowskiego klubu i przełożyć ją na inny dzień, piłkarze Legii Warszawa musieli pokonać w kolejnym niedzielnym meczu PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin. Tak się jednak nie stało. "Portowcy" ograli zdobywcę Pucharu Polski 2:1 po bramkach Mateusza Łęgowskiego oraz Wahana Biczachcziana . To oznaczało, że Raków Częstochowa ostatecznie został nowym mistrzem Polski.

Raków Częstochowa mistrzem Polski. Cezary Kucharski przegrał zakład z Dawidem Celtem

Nieco mniej powodów do zadowolenia miał... Cezary Kucharski, który przegrał z Dawidem Celtem zakład o to, kto zostanie zdobędzie tytuł piłkarskiego mistrza Polski. "Gratuluję Dawidowi Celtowi wygranego zakładu o to, kto będzie mistrzem Polski. Zasłużenie zdobyliście tytuł. Za rok się zrewanżuję!" - napisał w mediach społecznościowych nasz były piłkarz, kierując swój wpis do pochodzącego z Częstochowy ekstenisisty. "Dostawa w drodze" - zadeklarował przy tym Cezary Kucharski, mając zapewne na myśli nagrodę dla zwycięzcy zakładu.