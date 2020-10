Bruk-Bet Termalica przegrała 0-2 z Rakowem Częstochowa w meczu 1/16 Pucharu Polski. Lider Ekstraklasy kontynuuje zwycięską passę, wygrywając osiem z dziewięciu ostatnich meczów.

Wicelider I ligi podejmował u siebie lidera Ekstraklasy - ten mecz przykuwał uwagę kibiców, bowiem obie drużyny od początku sezonu są w naprawdę dobrej formie. W lidze przegrały tylko po jednym meczu.

Trener Marek Papszun nie zlekceważył przeciwnika. Szkoleniowiec nieco zarotował składem, ale ten wciąż oparty był na zawodnikach, którzy wyprowadzili Raków na pierwsze miejsce w Ekstraklasie.



Wynik spotkania szybko, bo już w 13. minucie otworzył doskonale znany w Niecieczy Vladislavs Gutkovskis. Łotysz przez cztery lata był piłkarzem Bruk-Betu, ale tym razem zdobył bramkę przeciwko swojemu byłemu zespołowi.

Raków naciskał, ale długo nie mógł podwyższyć prowadzenia - choć bramki zdobywał, ale były one nieuznane. Dopiero w 73. minucie zgodnie z przepisami piłkę w bramce umieścił Ivi Lopez.



Dla 26-letniego Hiszpania był to już piąty gol w trzech ostatnich meczach. Były zawodnik Levante i Getafe notuje kapitalne wejście do klubu Ekstraklasy.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa 0-2 (0-1)



Bramka: 0-1 Gutkovskis (13.), 0-2 Ivi Lopez (73.).



Zdjęcie Vladislavs Gutkovskis nie celebrował bramki przeciwko Bruk-Betowi Termalice / Krzysztof Porębski / Newspix

