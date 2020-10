Bruk-Bet Termalica. Lewandowski: Raków to rywal z najwyższej półki

- Raków Częstochowa to rywal z najwyższej półki - powiedział trener piłkarzy Bruk-Betu Termaliki Nieciecza Mariusz Lewandowski przed piątkowym (godz. 18) meczem 1/16 finału Pucharu Polski z liderem Ekstraklasy. Transmisja w Polsacie Sport.



Ekipa z Małopolski prezentuje również dobrą formę i zajmuje drugą lokatę w tabeli 1. ligi, mimo że jej dwa spotkania z Chrobym Głogów i Puszczą Niepołomice zostały odwołane z powodu zakażeń koronawirusem w drużynach rywali.



"Byliśmy trochę rozczarowani, bo przygotowywaliśmy się do tych spotkań, a one się nie odbyły. Są jednak pewne zasady i musimy się do nich dostosować" - nie miał wątpliwości Lewandowski.



Zdaniem byłego znakomitego reprezentanta Polski Raków to rywal z najwyższej półki i jedna z najciekawszych drużyn w Polsce.



"Mam nadzieję, że kibice przed telewizorami, bo zabraknie ich na stadionie, będą świadkami dobrego meczu. Po to trenujemy, aby zmierzyć się z takim zespołem. Dla nas to będzie weryfikacja i okazja, aby zobaczyć swoje błędy. Analizując wszystkie mecze Rakowa ich pozycja w tabeli ekstraklasy nie bierze się z przypadku. Marek Papszun jest najdłużej pracującym trenerem w Polsce na tym poziomie. Ciężka praca i zasady panujące w drużynie przekładają się na wynik. Tam wszystko jest robione z głową i wdrażane w życie" - podkreślił Lewandowski.



Szkoleniowiec Bruk-Betu liczy jednak, że jego podopieczni potrafią zaskoczyć rywala i ma nadzieję na zwycięstwo, choć zdaje sobie sprawę, że to Raków jest faworytem.



"Dysponujemy swoimi atutami, które będziemy chcieli pokazać. Nikt nie składa broni. Mamy swój plan na to spotkanie, wierzymy w to co robimy. Szanujemy przeciwnika, ale nie boimy" - zapewnił.



Bruk-Bet w poprzedniej rundzie Pucharu Polski pokonał na wyjeździe II-ligową Bytovię Bytów 4:0. Z kolei Raków wygrał 3:0 z pierwszoligową Sandecją Nowy Sącz.



Piątkowy mecz Burk-Betu z Rakowem rozpocznie się w Niecieczy o godz. 18.00.



