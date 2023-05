Boniek reaguje na tytuł Rakowa. W zaskakujący sposób nazwał trenera Papszuna

Legia Warszawa przegrała wyjazdowym mecz z Pogonią Szczecin 1-2. To oznacza, że znamy już tegorocznego mistrza Polski. Koronacji doczekał się Raków Częstochowa, który na trzy kolejki przed końcem sezonu zachowuje nad ekipą z Łazienkowskiej 11-punktową przewagę.

Co oczywiste, pod adresem częstochowskiego czempiona popłynęła fala gratulacji. Uznanie wyraził również Zbigniew Boniek. W jego twitterowym poście trener Rakowa pojawia się jako... Mister Papszun.

To zapewne zabawne urozmaicenie wpisu, ale... internauci nie omieszkali przypomnieć jesienną wymianę "uprzejmości" między oboma panami. Honorowy prezes PZPN został wówczas nazwany "Panem Bońkiem".

Ty do mnie, ja do ciebie - czyli Boniek kontra Papszun. Dzisiaj prezes składa trenerowi gratulacje

- Z taką mentalnością to się nie dziwię, że polskich trenerów nikt później nigdzie nie chce. Panowie piłkarze zarabiają wielkie pieniądze, mają piękną młodość i po co? Żeby raz na tydzień grać? - pytał niedawny sternik krajowej federacji w programie Romana Kołtonia "Prawda Futbolu".

Na ripostę Papszuna nie trzeba było długo czekać. Odniósł się do tej wypowiedzi na antenie Canal+ Sport.

- Pan Boniek nie jest specjalnym autorytetem trenerskim, ja pamiętam jego dokonania w reprezentacji Polski. Byłem na meczu z Łotwą, gdzie doszło do dużej kompromitacji. Boniek nie miał żadnych osiągnięć poza Polską, mimo że pracował w zagranicznych klubach. Może to jest wyznacznikiem, że nie mamy historii przez to, że nikt nie umiał jej stworzyć - rzucił bezpardonowo szkoleniowiec Rakowa.