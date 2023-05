- Gratuluję Rakowowi Częstochowa sięgnięcia po pierwsze w swojej historii mistrzostwo Polski! Ten sukces to zasługa i wielki triumf właściciela klubu Michała Świerczewskiego - pod którego rządami Raków wrócił do Ekstraklasy! Gratulacje również dla trenera Marka Papszuna, sztabu oraz całej drużyny! Powodzenia w eliminacjach do europejskich pucharów, świętujcie do rana - napisał premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych.