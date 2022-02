Trener Radomiaka Dariusz Banasik po meczu z Wartą: To co się stało jest niewytłumaczalne. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Radomiak przegrał już drugi mecz wiosną, a czwarty w sezonie – w Grodzisku Wlkp. uległ Warcie Poznań 1-3, choć prowadził do przerwy 1-0. – Mieliśmy plan na ten mecz, był bardzo dobrze realizowany do pewnego momentu. Dobrze się ustawialiśmy taktycznie, Warta nie była w stanie nam zagrozić, prowadziliśmy 1-0. To co się stało po przerwie w siedem, osiem minut, jest niewytłumaczalne, nie wyszliśmy z szatni – irytował się trener beniaminka. – Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak się stało. Pięć zmian niewiele przyniosło – dodał.



Banasik zaznaczył, że jest zaniepokojony kiepskim startem drużyny w rundzie wiosennej – Radomiak zdobył tylko jeden punkt w trzech spotkaniach. – To niedobra sytuacja dla zespołu, wyniki nie są zadowalające. Powiedziałem piłkarzom w szatni, że nie chcemy być średniakiem i dostarczycielem punktów, ale liczyć się w tej lidze. Jeśli tak dalej będzie to wyglądać, to dokonamy zmian personalnych, w ustawieniu i poszukamy innych rozwiązań.