Z Eredivisie do Ekstraklasy? Lisandro Semedo blisko Radomiaka

Radomiak Radom nie zatrzymuje się w transferowej ofensywie. Działacze z województwa mazowieckiego w letnim okienku pozyskali już Mateusza Grzybka, Jakuba Ojrzyńskiego czy Roberto Alvesa. Według informacji Interii już niedługo radomianie mają podpisać kontrakt z kolejnym ciekawym piłkarzem.

Jak ustaliliśmy, chodzi o Lisandro Semedo, do niedawna skrzydłowego Fortuny Sittard. 26-letni zawodnik jeszcze w tym tygodniu ma podpisać dwuletni kontrakt i dołączyć do zespołu Mariusza Lewandowskiego.

Semedo o krok od Radomiaka

Rozmowy w sprawie pozyskania Semedo toczą się od kilku tygodni. Priorytetem Radomiaka było jednak sprowadzenie Makany Baku, który jednak w ostatniej chwili został podkupiony przez Legię Warszawa. Gdy niemiecki skrzydłowy wybrał stolicę, dyrektor sportowy Octavian Moraru ponownie skierował swój wzrok w kierunku Semedo. Namówienie piłkarza na przyjazd do Ekstraklasy nie było jednak łatwe, bo interesowały się nim kluby cypryjskie i tureckie, a także OFI Kreta, w którym w przeszłości występował.



Słyszymy jednak, że Semedo ostatecznie wybrał Radomiak. Jeszcze w tym tygodniu ma podpisać dwuletni kontrakt. Następnie dołączy do zespołu Lewandowskiego, który już 17 lipa rozegra ligowy mecz z Miedzią Legnica.

Ze Sportingu do reprezentacji

Kim jest Semedo? Skrzydłowy może pochwalić się ciekawym życiorysem. To wychowanek słynnej szkółki Sportingu Lizbona. W młodości występował zresztą w portugalskich reprezentacjach młodzieżowych do lat 17 i 18. Grał też na Cyprze - w AEZ Zakaki i Apollonie Limassol - oraz w Grecji, gdzie na rok był wypożyczony do OFI. W 2017 roku został zawodnikiem Fortuny.

W ubiegłym sezonie Semedo zanotował w Holandii tylko 10 występów, głównie z powodu poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na pół roku. W sezonie 2019/20 był jednak liderem swojego zespołu. W 34 ligowych występach zdobył dziewięć bramek oraz pięć asyst.



26-latek jest także podstawowym reprezentantem Wysp Zielonego Przylądka. Chociaż od urodzenia posiada portugalski paszport, to w 2019 roku zdecydował się grać dal Cape Verde. Do tej pory w barwach tej egzotycznej drużyny rozegrał 15 spotkań w których zdobył dwa gole.