Transferowy hit Radomiaka. Portugalczyk coraz bliżej

Sebastian Staszewski Radomiak

Radomiak Radom zbroi się przed nadchodzącym sezonem Ekstraklasy. Według informacji Interii do klubu z Mazowsza już niedługo może dołączyć Portugalczyk Roberto Emanuel Oliveira Alves. 25-latek to największa gwiazda FC Winterthur, który w ubiegłym sezonie wygrał drugą ligę szwajcarską. Do Radomiaka ma dołączyć na zasadzie wolnego transferu.

Zdjęcie / Alexander Hassenstein - FIFA / Contributor / Getty Images