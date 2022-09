Szczecin ma gotowy nowy stadion. W Radomiu przebudowa nie może się skończyć

W czasie, gdy Pogoń Szczecin chwali się otwarciem swojego nowego stadionu, kibice Radomiak Radom wciąż nie wiedzą, kiedy zostanie zakończona przebudowa ich obiektu przy ul. Struga. Radomiak w Ekstraklasie wciąż gra na miejskim stadionie przy ul. Narutowicza (dawnym stadionie Broni Radom), który może pomieścić 4466 osób.

Reklama

Stadion im. Braci Czachorów przy ul. Struga docelowo ma mieć 15 tysięcy miejsc, a po pierwszym etapie ciągnącej się przebudowy - ok. 8,8 tys. Kiedy ten pierwszy etap się zakończy i czy zgodnie z planem do końca 2022 roku? Wykonawca chciał przedłużenia terminu, na co miasto (gmina) nie wyraziło zgody. Wideo z postępu prac z lata 2022 r. przedstawia się następująco:

Wideo youtube

Mateusz Osmola, w tekście na serwisie stadiony.net z 1 września, cytuje Rafała Górskiego, dyrektora ds. inwestycji w MOSiR. Poinformował on, że "trwają roboty żelbetowe przy narożnikach i montowana jest konstrukcja stalowa dachu na trybunie południowej. Prowadzony jest wykop pod płytę boiska, a także wykańczane są pomieszczenia pod trybuną, gdzie znajdą się toalety".

Sylwestar Szymczak z serwisu echodnia.eu w swojej relacji z budowy stadionu z końca sierpnia 2022 r. twierdzi: "Jest nadzieja, uda się tu rozegrać jakiś mecz późną wiosną 2023".

Historia stadionu Radomiaka Radom imienia Braci Czachorów

W 1925 roku, przy ulicy Struga 63, w Radomiu, z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół powstał obiekt sportowy o pojemności 10 000 miejsc, gdzie swoje mecze rozgrywał tamtejszy Radomiak. Po drugiej wojnie światowej założono Społeczny Komitet Budowy Stadionu Radomiaka, który funkcjonował od 1948 roku. Przewodniczącym był Aleksander Czachor, który samodzielnie wykonał projekt trybun, bieżni, skoczni, kortów tenisowych oraz boiska treningowego.

Pod koniec lat 70. XX wieku nad trybuną, która znajdowała się od strony Osiedla XV-lecia została umieszczona budka dla spikera. Kibice Zielonych nadali temu miejscu nazwę, która według nich była adekwatna do jej stylu architektonicznego - gołębnik. Równocześnie trybuna znajdująca się pod nim, stała się miejscem, z którego w trakcie meczu prowadzony był doping przez najzagorzalszych fanów.

9 października 2010 roku stadion Radomiaka Radom oficjalnie otrzymał patronat Braci Czachorów, którzy są zasłużonymi piłkarzami i działaczami w klubie Zielonych. Rodzeństwo Czachorów składa się z czterech braci:

Aleksander Czachor - występował w Radomiaku w latach 1945 - 1952, były prezes klubu,

Jerzy Czachor - organizator SKS Radom, zginął, uciekając z nazistowskiego obozu 14 stycznia 1945 roku,

Marian Czachor - jedyny w historii RKS-u reprezentant Polski,

Ryszard Czachor - jeden z organizatorów meczu Radomiaka z Polonią Okęcie Warszawa w czasie okupacji hitlerowskiej, co spowodowało aresztowanie przez gestapo. Po wyjściu z aresztu pozostawał w ukryciu, bo nie zamierzał przekazać okupantowi listy piłkarzy i ich przynależności organizacyjnej.

W maju 2016 roku przy ulicy Struga 63 rozpoczęły się prace, które miały na celu kompletne przebudowanie stadionu Radomiaka Radom imienia Braci Czachorów. Pierwsza faza, której zakończenie ma pozwolić na uzyskanie krytego stadionu o pojemności 8 840 widzów, ma zostać zrealizowana do końca 2022 roku, a jej budżet szacowany jest na 110 milionów złotych.

Stadion Radomiaka Radom - dane techniczne

Na obiekcie Radomiaka Radom zostanie także wymienione oświetlenie. Przestarzałą technologię halogenową zastąpi nowocześniejsza, wydajniejsza oraz znacznie bardziej oszczędna konstrukcja oparta na LEDach o mocy 1600 lux. Halogeny przemysłowe pozwalają uzyskać podobny efekt oświetleniowy, co jupitery LED, jednak są od nich mniej wytrzymałe i bardziej podatne na zmienne warunki pogodowe. Po modernizacji stadion Radomiaka Radom otrzyma 3. kategorię UEFA.

Zgodnie z zapewnieniami inwestorów pierwszy etap modernizacji stadionu Radomiaka Radom ma pozwolić na obecność 8 840 kibiców, natomiast zakończenie drugiego etapu i tym samym wszystkich pracy na obiekcie ma umożliwić oglądanie meczu z wysokości trybun przez 15 000 fanów. Jest to zwiększenie dotychczasowej pojemności (6 000 miejsc) o 150%.

Najważniejsze mecze na stadionie Radomiaka Radom

Stadion Radomiaka Radom przy ulicy Struga 63 trzykrotnie gościł towarzyskie spotkania reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Pierwszy raz reprezentacja Polski zagrała na stadionie Radomiaka 29 maja 1991 roku. W meczu towarzyskim Polska - Walia było 0-0.

Wideo youtube

Dwa lata później, dokładnie 13 kwietnia 1993 roku na stadionie Radomiaka Radom imienia Braci Czachorów, reprezentacja Polski rozegrała mecz towarzyski przeciwko kadrze Finlandii. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych 2-1 po dwóch golach Marka Leśniaka (31. i 57. minuta). Dla Finlandii kontaktową bramkę zdobył Ari Heikkinen w 85 minucie.

Wideo youtube

Ostatni występ reprezentacji Polski na stadionie Radomiaka Radom odbył się 17 sierpnia 1994 roku. Towarzyskie spotkanie z Białorusią zakończyło się remisem 1-1. Dla Biało-Czerwonych gola w 37. minucie zdobył Jacek Bąk. Zaledwie minutę później wyrównał gracz Dynama-93 Mińsk - Juryj Wiarhiejczyk.

Wideo youtube

Stadion Radomiaka Radom - wielofunkcyjność

Nowy stadion Radomiaka Radom to nie tylko boisko piłkarskie, ale cały kompleks sportowy. Jego oficjalna nazwa, to Radomskie Centrum Sportu, a inwestorem projektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Oprócz areny dla piłkarzy równie ważna jest hala widowiskowa, którą otwarto 12 grudnia 2021 roku. Pierwsze oficjalne spotkanie zostało przegrane przez koszykarzy HydroTruck Radom w meczu ze Śląskiem Wrocław 64:67. Nowoczesny obiekt, który może pomieścić 5 000 widzów, będzie areną rozgrywania meczów siatkarzy oraz koszykarzy, a także miejscem, w którym odbywać się będą wydarzenia kulturalne.