W Radomiu od początku sporo się działo. W pierwszej połowie bramki jednak nie padły, choć piłka dwa razy znajdowała się w siatce.

W 24. minucie umieścił ją tam Roman Gergel. Sędzia dopatrzył się jednak przewinienia. Już minutę później piłka wpadła do bramki Bruk-Betu, po uderzeniu Mauridesa. Brazylijczyk był jednak na spalonym.



44 sekundy na zdobycie bramki potrzebował Adam Radwański

Prawdziwe widowisko zrobiło się jednak w drugiej połowie. Minęły zaledwie 44 sekundy od wznowienia gry, a Bruk-Bet już prowadził. Głową, do siatki, trafił Adam Radwański, który właśnie w przerwie pojawił się na boisku i już w pierwszym kontakcie z piłką strzelił gola.



Radomiak próbował szybko odpowiedzieć. W kolejnej akcji Radwański znalazł się we własnym polu karnym i starł się z Dawidem Abramowiczem. Piłkarz Radomiaka efektownie się przewrócił i sędzia odgwizdał rzut karny.

Długo trwała weryfikacja tej sytuacji. Zbigniew Dobrynin postanowił sam obejrzeć całe zajście i zmienił decyzję, anulując "jedenastkę". Wydaje się, że była to słuszna decyzja, bo to raczej Abramowicz próbował wymusić rzut karny. Arbiter uznał jednak, że było to czyste wejście "bark w bark".

Radomiak wyrównał w doliczonym czasie

W końcówce Radomiak odważnie zaatakował. Gospodarzom długo jednak brakowało precyzji. Kilka razy swój zespół ratował też Łukasz Budziłek.

W czwartej minucie doliczonego czasu był jednak bezradny. Strzałem głową pokonał go Tiago Matos, choć pierwszy strzał Portugalczyka zatrzymał się na poprzeczce. Dobitka okazała się jednak skuteczna. W efekcie obie drużyny podzieliły się punktami.

MP