Radomiak na zgrupowaniu w Gniewinie przed startem PKO Ekstraklasa

Pierwszego gola w meczu, rozegranym w Kępie koło Sochocina, zdobył dla Radomiaka w 21. minucie Felipe Nascimento. Wyrównał w 24. min z rzutu karnego Przemysław Mystkowski. Jeszcze przed przerwą w 43. min prowadzenie dla radomian zdobył Karol Angielski. W drugiej połowie wynik podwyższyli Dominik Sokół i Mateusz Radecki.

Trener Dariusz Banasik zabrał na obóz do Gniewina 27 piłkarzy. Wśród nich są niedawno pozyskani portugalski skrzydłowy Louis Machado i pochodzący z Wenezueli napastnik Mario Rondon. Machado ma 28 lat, ostatnio występował w lidze indyjskiej, a wcześniej grał w ekstraklasie portugalskiej. Z kolei 35-letni Rondon ostatnio był zawodnikiem mistrza Rumunii CFR Cluj.

- Potrzebujemy wzmocnień w każdej formacji. Może poza pozycją bramkarza. Ale chcemy, aby Mateusz Kochalski miał konkurencję. Na razie zabraliśmy się za transfery zagraniczne, bo w tym przypadku trudniej wszystko załatwić - powiedział Banasik.

Obóz w Gniewinie potrwa do niedzieli. W jego trakcie Radomiak zagra dwa sparingi. Najpierw z Lechią Gdańsk, potem z Olimpią Elbląg.

Po powrocie z Gniewina zmierzy się z Motorem Lublin. radomski beniaminek szuka jeszcze jednego sparingpartnera. Potem będzie się już przygotowywał do debiutu w ekstraklasie. Na początek zagra na wyjeździe z Lechem Poznań. W drugiej kolejce spotkań radomianie podejmą mistrza Polski Legię Warszawa.

- W czwartej kolejce zagramy z Rakowem Częstochowa. Początek ligi mamy trudny, ale nie ma co marudzić. Trzeba dobrze przygotować zespół i powalczyć z potentatami. Po awansie do 1. ligi też nie brakowało komentarzy, że będziemy walczyć o utrzymanie - zaznaczył Banasik.

Tymczasem w Radomiu trwają prace na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o przygotowanie obiektu do rozgrywek ekstraklasy. Przede wszystkim mają zostać zamontowane specjalne kable grzejne do podgrzewania murawy. To po stronie Radomiaka.

Natomiast właściciel obiektu, czyli MOSiR, wybuduje dodatkową trybunę na 500 miejsc. Planowana też jest wymiana murawy na polach karnych. MOSiR przygotuje również miejsca dla osób niepełnosprawnych i wykona podesty dla kamer telewizyjnych.

