Radomiak gonił i wreszcie dogonił Miedź

- Nigdy w czasie mojej kariery piłkarskiej czy trenerskiej nie spotkałem się z sytuacją, żebym miał taki "raj" pod względem doboru bramkarzy. To sprawia jednak problemy dla piłkarzy, których jest tak wielu na jedną pozycję - mówił w przedmeczowym wywiadzie Mariusz Lewandowski.

Radomiak przed sezonem sprowadził dwóch młodych golkiperów - Gabriela Kobylaka i Jakuba Ojrzyńskiego, a w kadrze wciąż jest Filip Majchrowicz. Dzisiaj Lewandowski zdecydował się postawić na wypożyczonego z Legii Kobylaka.

20-latek został sprawdzony już tuż po rozpoczęciu meczu, kiedy to mocny strzał z dystansu oddał Chuca. Debiutant nie dał się jednak zaskoczyć i zaliczył udaną pierwszą interwencję na poziomie Ekstraklasy.

Jednak jak szybko Miedź zaczęła ofensywne granie, tak równie szybko je przerwała, chowając się za podwójną gardą. Radomiak zdecydowanie przeważał, a wymownym obrazkiem był rajd Leandro, który opanował piłkę na swojej połowie i z łatwością mijał kolejnych rywali, by dojść pod pole karne gości. Groźnej sytuacji co prawda z tego nie było, ale daje nam to pewien obraz gry przed przerwą.

Ekstraklasa. Radomiak remisuje z Miedzią

Długimi fragmentami całkiem przyjemnie obserwowało się sposób budowania akcji przez gospodarzy, szkopuł był jeden - nie sposób było nie odnieść wrażenia, że zawodnicy Radomiaka grali trochę z przeświadczeniem, że w polu karnym wciąż będzie na piłki czekał Karol Angielski. Problem w tym, że 26-latek od jakiegoś czasu korzysta już z uroków tureckiej pogody.

Po przerwie Miedź wyszła już ze świadomością takiego stanu rzeczy i szybko udało jej się to zamienić na konkrety. Maciej Śliwa fantastycznie złożył się do dośrodkowania i przewrotką nie dał szans Kobylakowi. No i zaczęło się w tym meczu dziać.

Mariusz Lewandowski błyskawicznie zdecydował się gonić wynik, wprowadzających dwa letnie nabytki - Daniela Pika i Michała Feliksa. Ten drugi pokazał się momentalnie, wyprzedzając Mijuskovicia i doprowadzając do drugiej żółtej kartki dla stopera Miedzi.

Od tamtego momentu oglądaliśmy powtórkę z pierwszej połowy, tylko w wersji do kwadratu. Kolejne ataki Radomiaka sunęły na bramkę Lenarcika, aktywni byli zmiennicy na czele z Feliksem, a najbliżej szczęścia był Alves, którego strzał sprzed pola karnego wylądował na słupku.

Cierpliwość Radomiaka popłaciła w 81. minucie. Po akcji rozgrywanej po obwodzie, rodem z parkietów piłki ręcznej, piłka trafiła do Abramowicza, który tym razem nie dośrodkowywał, tylko zdecydował się na strzał i była to znakomita decyzja, bo fantastycznym strzałem nie dał żadnych szans Lenarcikowi.

Na drugie trafienie Radomiakowi zabrakło już czasu, ale zespół Lewandowskiego pokazał się dzisiaj z naprawdę niezłej strony. Miedź z kolei powinna szanować punkt zdobyty w takich okolicznościach.

Radomiak Radom 1-1 Miedź Legnica



0:1 53` Śliwa

1:1 81` Abramowicz

czerwona kartka: 57`Mijusković

kartki: 64`Leandro - 20`,57`Mijusković, 41`Chuca, 90`Matynia



Radomiak: Kobylak - Grzybek, Cichocki(75`Justiniano), Rossi, Abramowicz - Łukasik(75`Pawłowski) - Leandro(68`Semedo), Cele, Nascimento(56`Pik), Machado(56`Feliks) - Alves

Miedź: Lenarcik - Matynia, Aurtenetxe, Mijusković, Gammelby - Matuszek - Zapolnik, Dominguez(70`Obieta), Chuca(59`Gulen), Śliwa - Henriquez(70`Cacciabue)



Frekwencja: 4120