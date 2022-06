Piłkarz Radomiaka bohaterem sensacyjnego transferu? Zastąpiłby innego Polaka

Paweł Czechowski Radomiak

Piłkarz Radomiaka Radom Karol Angielski być może już niebawem przeniesie się za ocean i spróbuje swoich sił w amerykańskiej MLS - jego usługami ma być bowiem zainteresowana ekipa New England Revolution. Jeśli taki transfer dojdzie do skutku, to Angielski przejmie swoistą schedę po Adamie Buksie.

Zdjęcie Karol Angielski może poszczycić się naprawdę udanym sezonem w barwach Radomiaka. Czy niebawem znajdzie się w New England Revolution? / Fot. Jakub Gruca / Newspix