Radomiak Radom na półmetku sezonu Ekstraklasy plasuje się w połowie stawki, dokładnie na 10. miejscu. Nad strefą spadkową zbudował tylko sześciopunktową przewagę, za to większą stratę ponosi do zespołów, które w tej chwili plasują się w strefie premiowanej grą w europejskich pucharach.

Działacze "zielono-białych" poszukiwali obrońcę, który wydatnie wzmocniłby defensywę drużyny. Ale nikt nie mógł przypuszczać, że może dojść do tak spektakularnego ruchu. Oto trener Maciej Kędziorek w swojej talii może mieć jeden z największych talentów chorwackiej piłki, w której od lat roi od znakomitych graczy. Tottenham Hotspur wyłożył aż 13,8 mln euro na Lukę Vuskovicia , a teraz ten piłkarz, nim zdąży założyć koszulkę ekipy "Spurs", ma trafić na wypożyczenie do... Radomia.

Ma to między innymi związek z przepisami, co zostało wyjaśnione w źródłowym materiale. Otóż piłkarze trafiający poza Unię Europejską, po wystąpieniu Wielkiej Brytanii dotyczy to teraz także tego kraju, muszą mieć ukończone 18 lat. A że wyścig po niezwykle utalentowanego nastolatka już trwał, w grze byli najwięksi giganci europejskiej i światowej piłki, to klub z Londynu z wyprzedzeniem zawarł umowę, która dopiero wejdzie w życie.