Jak czytamy na stronie internetowej klubu z Radomia, decyzję w tej sprawie podjął wojewoda, Konstanty Radziwiłł. To reakcja na wydarzenia podczas meczu Radomiaka z Lechem (2-1), w trakcie którego dali o sobie znać kibice.

Mecz Ekstraklasy bez udziału kibiców

Pobili oni pracowników porządkowych klubu, a także stosowali środki pirotechniczne. Władze wkrótce mają poinformować, co z biletami zakupionymi na mecz.



Serwis "Echodnia.eu" cytuje wypowiedź jednego z pracowników Radomiaka, który taką decyzję uważa za wielki cios. Tym bardziej, że beniaminek Ekstraklasy spisuje się w tym sezonie rewelacyjnie i póki co jest piątą siłą ligi. W miniony weekend pokonał nawet lidera.



Mecz Radomiak - Piast odbędzie się we wtorek, 14 grudnia o godzinie 18:45.



TC