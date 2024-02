Kosztował miliony, zagrał w Premier League. Szykuje się hit w Ekstraklasie

Radomiak Radom w trakcie zimowego okienka transferowego był dosyć aktywny - jeszcze w pierwszej połowie stycznia na Stadion im. Braci Czachorów trafił chociażby Kabowerdeńczyk Vagner, który poprzednio związany był z francuskim FC Metz . Do tego m.in. zakontraktowano Guilherme Zimovskiego, Brazylijczyka polskiego pochodzenia, ale prawdziwy hit dotyczył... wypożyczenia.

Bruno Jordao nowym nabytkiem Radomiaka Radom? Gracz ma za sobą ciekawą karierę

W PL odnotował co prawda tylko jeden występ (dla "Wilków" grywał też w pucharach), natomiast i tak godnym jest odnotowania, że Wolverhampton niegdyś wykupił go za blisko dziewięć milionów euro z... rzymskiego Lazio, w barwach którego również występował. Jordao do tego w ojczyźnie związany był z SC Braga i Uniao Leiria.