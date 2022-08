Filip Majchrowicz opuści Radomiak Radom? Piłkarz jest już na Cyprze

Według ustaleń Interii Filip Majchrowicz jest o krok od gry w Pafos FC. Jak udało się nam dowiedzieć, w poniedziałek bramkarz Radomiaka Radom razem ze swoim menadżerem poleciał na Cypr, gdzie ma przejść testy medyczne. Po ich zaliczeniu utalentowany golkiper zostanie wypożyczony do końca sezonu 2022/2023.



Z Radomiaka na Cypr

Majchrowicz, który rozegrał w bramce Radomiaka trzy ostatnie mecze, latem chciał zmienić otoczenie i negocjował z kilkoma klubami. Jeszcze w lipcu był o krok od przeprowadzki do Serie A, ale finalnie rozmowy zakończyły się fiaskiem.



W ostatnim czasie o piłkarza, który znalazł się w piątce najlepszych bramkarzy ubiegłego sezonu Ekstraklasy, pytały Piast Gliwice, Raków Częstochowa, a nawet Lech Poznań, ale wszystko wskazuje na to, że ten ostatecznie wyląduje w lidze cypryjskiej.



22-latek ma występować w Pafos na zasadzie wypożyczenia. W umowie ma się jednak znaleźć klauzula wykupu (na poziomie 700-800 tysięcy euro).

Majchrowicz zastąpi... Rudko

W poprzednim sezonie Majchrowicz rozegrał w Ekstraklasie 33 spotkania. W trwających rozgrywkach na początku sezonu był poza kadrą Radomiaka, ale zagrał w trzech ostatnich meczach drużyny trenera Mariusza Lewandowskiego: z Lechią Gdańsk, Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce.

Co ciekawe, w Pafos ma zastąpić... Artura Rudko. Golkiper wypożyczony do Lecha z Metalista Charków występował tam przez trzy lata, ale opuścił klub w czerwcu. Rudko chciał wrócić na Ukrainę, ale uniemożliwiła mu to wojna i ostatecznie trafił do Poznania. Zawalił jednak mecz z Karabachem Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów i niedługo później usiadł na ławce rezerwowych.

Sebastian Staszewski, Interia