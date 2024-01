Była modelka "Playboya" już zaciera ręce. Planuje kupić polski klub

Do jednej bramki / POLSAT GO

Anamaria Prodan szykuje się na kupno Radomiaka Radom? Media nie mają wątpliwości

Rozmawialiśmy z różnymi klubami z zagranicy. To się bardzo opłaca pod względem pieniędzy z telewizji i od sponsorów. Usiadłam i pomyślałam, gdzie warto byłoby kupić zespół. Mieliśmy rozmowy w Polsce. Nie da się porównać tego, co tam jest, z tym co jest w Rumunii. Są daleko przed nami

Wiele wskazuje na to, że 51-latka planuje zakup Radomiaka Radom. Dyrektor sportowy tego klubu, Octavian Morar, jest bowiem bliskim współpracownikiem byłej modelki - wcześniej wielokrotnie działali wspólnie na rumuńskim rynku. "Oktawian to najlepszy lider klubu, jakiegokolwiek widziałam. To człowiek, któremu ufam od strony biznesowej. Jest w Radomiaku. W Polsce zdziałał cuda, wszyscy go chwalą" - przyznała.