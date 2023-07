Właściciel Polonii Warszawa zwrócił się do kibiców Legii. Zaskakujący apel

Polonia ma być klubem przyjaznym, uśmiechniętym, pozytywnym

Gdyby nie było silnego rywala, to piłka nożna byłaby nudna. To zapewnia olbrzymie emocje. Bardzo żałuję, że na naszym kolejnym meczu z Wisłą Kraków nie będzie kibiców Wisły

- Jesteśmy "Czarni Kulturalni". Naszą misją jest budowa najbardziej otwartego, przyjaznego, uśmiechniętego i pozytywnego klubu w Polsce. Zbudujemy go razem! - powiedział Nitot. - Co to znaczy? To nie znaczy, że chcemy być słabi, chcemy być silni, megasilni. Ale chcemy uniknąć problemu, który ma wiele klubów w Polsce, że jest groźna i nieprzyjemna atmosfera. Każdy jest mile widziany na naszym stadionie. Zawsze byłem tolerancyjny dla wszystkich, za wyjątkiem ekstremistów czy to religijnych, czy politycznych, ale akceptujemy wszystkich - dodał.