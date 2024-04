Skandal po meczu, kibole w Warszawie nie wytrzymali. Ruszyli szturmem na szatnię

W pierwszej minucie doliczonego czasu gry do remisu strzałem z rzutu karnego doprowadził Arkadiusz Jędrych . Trzy minuty później zwycięską bramkę dla gości zdobył wprowadzony z ławki rezerwowych Jakub Arak . "Czarne Koszule" przegrały spotkanie 1-2.

Co się wydarzyło w szatni Polonii? Szturm intruzów, interwencja ochrony

Jak donosi serwis Meczyki.pl, po końcowym gwizdku doszło do słownych utarczek między piłkarzami a sfrustrowanymi kibicami Polonii. Jeden z zawodników miał odezwać się w stronę trybun w niewybredny sposób. To stanowiło iskrę do wydarzeń, które rozegrały się w następnych kilkunastu minutach.