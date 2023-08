Grozili, że pobiją dzieci z Polonii Warszawa. Policja zabrała głos w sprawie

W stolicy Polski pojawiły się ostatnio plakaty z treścią zawierającą groźby skierowane do dzieci trenujących w Polonii Warszawa i ich rodziców. Zamieszczono na nich również zdjęcia młodych adeptów futbolu w barwach "Czarnych Koszul". Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie jest odpowiedzialny za tę haniebną sprawę. Portal "WP Sportowe Fakty" zapytał o to miejscową policję, która ustosunkowała się do tematu.