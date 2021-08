Trzy razy wygrywał Żuraw, trzy razy padał też rezultat remisowy. Tylko raz to Runjaic cieszył się ze zwycięstwa. Udało się to 16 grudnia 2020 roku, kiedy Lech notował wyjątkowo słabe wyniki. Poznaniacy nie potrafili pogodzić gry na dwóch frontach - ligowym i europejskim. Ostatecznie nie wypadli dobrze na żadnym z nich. Nie wypadli też dobrze w rzeczonej potyczce z Pogonią - na własnym stadionie przegrali aż 0:4.

Pogoń Szczecin. Kosta Runjaic ma rachunki do wyrównania

W pozostałych sześciu przypadkach Runjaic nie miał jednak powodów do radości. Najbardziej dotkliwa porażka to ta z czerwca ubiegłego roku. Szczecinianie ulegli Lechowi przy Bułgarskiej aż 0:4.

Do pierwszego spotkania Runjaica z Żurawiem doszło 3 kwietnia 2019 roku. To jeden z najdziwniejszych meczów za kadencji Niemca w Pogoni. Do przerwy Portowcy przegrywali na wyjeździe 0:2. W 54. minucie na 3:0 podwyższył Kamil Jóźwiak i wydawało się, że wszystko jest już przesądzone. Tymczasem w samej końcówce Lech zgubił koncentrację, a Portowcy przycisnęli. W 86. minucie na 3:1 strzelił Iker Guarrotxena, a trzy minuty później bramkę kontaktową zdobył Jin Izumisawa (dla którego było to jedyne trafienie podczas krótkiej przygody w Szczecinie). Niewiele brakowało, aby w doliczonym czasie podopieczni Runjaica doprowadzili do remisu.

Trzy porażki z Żurawiem sprawiają, że szkoleniowiec Zagłębia jest na podium, jeśli chodzi o klasyfikację trenerów, z którymi Runjaic przegrywał w Ekstraklasie najczęściej. Więcej razy Niemca pokonali tylko Michał Probierz (5) i Piotr Stokowiec (4).

Początek meczu Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin w niedzielę o 20.

Jakub Żelepień