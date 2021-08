Chodzi o zdobycie 10 punktów w czterech pierwszych meczach sezonu. Ta sztuka szczecinianom udała się w kampanii 2019/2020. Wówczas drużynę ciągnęli Adam Buksa i Zvonimir Kozulj. Obu już w ekipie Kosty Runjaica nie ma. Odpowiedzialność spoczywa teraz na innych.

PKO Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin w niedzielę

Pogoń rozgrywa obecnie 10. sezon z rzędu na poziomie Ekstraklasy. Do elity Portowcy wrócili w edycji 2012/2013. Co ciekawe, ich pierwszym rywalem było właśnie Zagłębie Lubin. Na przywitanie z ligą szczecinianie rozbili Miedziowych aż 4:0. W pierwszych czterech kolejkach kampanii 2012/2013 zdobyli łącznie sześć "oczek". To nie najgorszy wynik jak na beniaminka.

Rok później w pierwszej kolejce znów mierzyli się z Zagłębiem. I znów wygrali. Tym razem jednak skromniej, bo 2:0. Bilans po czterech pierwszych seriach gier? Pięć punktów. W kolejnych sezonach różnie się Portowcom wiodło na początku rozgrywek. W edycji 2014/15 zainkasowali osiem punktów w czterech meczach, ale już w kampanii 2016/2017 - tylko dwa.

Przełomowy był sezon 2019/2020. Wówczas po czterech seriach gier szczecinianie mogli pochwalić się dziesięcioma punktami. Na ten wynik złożyły się wygrane z Legią Warszawa, Arką Gdynia i Wisłą Kraków, a także remis z Piastem Gliwice.

W niedzielnym meczu z Zagłębiem Lubin Portowcy staną przed szansą powtórzenia tego wyczynu. Pierwszy gwizdek o godzinie 20.

Jakub Żelepień