Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin. Kosta Runjaić: Punkt zdobyty na wyjeździe zawsze cenny

Zagłębie Lubin zremisowało 1-1 z Pogonią Szczecin w meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy. - Rywale bardziej kontrolowali mecz i poza tą sytuacją, kiedy strzelili gola, mieli jeszcze jedną, w której dopisało nam dużo szczęścia. Mamy jeden punkt, który nas nie satysfakcjonuje, ale punkt zdobyty na wyjeździe zawsze jest cenny - powiedział po spotkaniu trener gości, Kosta Runjaić.

- Pierwsza połowa należała do nas, zagraliśmy bardzo dobrze i jedyne, czego nam zabrakło, to drugiego gola. Widzieliśmy, że po przerwie Zagłębie zagra z dużym ryzykiem, bo będzie chciało doprowadzić do remisu, a później wygrać ten mecz. I zrobili to w drugiej połowie lepiej od nas - zauważył szkoleniowiec Pogoni, Kosta Runjaić.

- Poczekamy na wyniki innych meczów i postaramy się w ostatniej kolejce sezonu na własnym stadionie zwyciężyć. Jak to się wszystko ułoży, zobaczymy - zakonczył.

Zdjęcie Kosta Runjaić / AFP