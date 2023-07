Z Pogonią sięgał po medal. Spotkała go tragedia. „Mięśnie zaczęły zanikać”

Robert Dymkowski to legenda Pogoni Szczecin. Zawodnik urodził się w 1970 roku w Koszalinie i zanim trafił do "Dumy Pomorza", grał w lokalnej Gwardii. W ekipie "Portowców" spędził natomiast 12 lat z przerwą na wypożyczenie do PAOK FC. Końcówkę swojej kariery zawodniczej spędził w Widzewie Łódź i Arce Gdynia. Łącznie w granatowo-bordowych barwach zdobył 120 bramek (72 w elicie), co czyni go - obok Mariana Kielca - najskuteczniejszym piłkarzem w historii klubu.