W rozmowie z klubową telewizją - PogońTV - Kostorz tłumaczył, dlaczego zdecydował się na zmianę klubu. - Przede wszystkim chciałem grać i rozwijać się - to było dla mnie najważniejsze. Kończył mi się kontrakt z Legią i uznałem, że to dobry moment na zmianę - powiedział Kacper Kostorz.

Pogoń Szczecin. Kacper Kostorz dołączył do zespołu

Piłkarz podkreślał również, że szczeciński klub był zdeterminowany i konkretny w negocjacjach. To także przekonało go do tego, aby zaakceptować tę ofertę. - Pogoń mnie obserwowała i bardzo chciała mieć u siebie. Ja też podpisuję się pod projektem. W Pogoni mam duże szanse, żeby się rozwijać, ale na pewno nikt nie da mi niczego za darmo, muszę pokazać się z jak najlepszej strony - podkreślał napastnik.

Co równie istotne, pozytywnie transfer zaopiniował trener Kosta Runjaic. Niemiec ma w Pogoni zdanie decydujące. - Rozmowa z trenerem była dla mnie najważniejsza. To ona przekonała mnie, że Pogoń jest dobrym kierunkiem. Trener jest osobą decyzyjną co do składu - przyznał 22-latek.

Kacper Kostorz podkreślił, że Pogoń jest przekonująca również pod względem czysto sportowym. To klub, który - a przynajmniej wszystko na to wskazuje - na stałe zagościł w czołówce polskiej ligi. - Fajne jest to, że mogę przyjść do klubu, który walczy o mistrzostwo Polski. Nie powiem, że mam doświadczenie w zdobywaniu mistrzostwa. Mam niby dwa, ale mój wkład w nie był mały. Fajnie byłoby wywalczyć tytuł z moim większym udziałem - stwierdził Kacper Kostorz.

Jakub Żelepień, Interia