Możliwości jest bardzo wiele. W drugiej rundzie eliminacyjnej wystąpi 90 drużyn. Część z nich (jak Pogoń) dopiero rozpocznie walkę o fazę grupową, część będzie już po rozegraniu pierwszej rundy. Wszystko zależy tutaj od współczynnika UEFA, wypracowywanego latami zarówno przez poszczególne kluby, jak i całe federacje.

Patrząc na drużyny, które podobnie jak szczecinianie do rywalizacji przystąpią dopiero od drugiej rundy, da się zauważyć kilka znaczących marek. To choćby szwajcarski FC Basel, duńskie FC København, czeska Viktoria Pilzno, chorwacki Hajduk Split czy izraelskie Maccabi Tel Awiw. Szansa, że "Portowcy" trafią akurat na dwie ostatnie ekipy, jest jednak bardzo mała. UEFA poinformowała, że z przyczyn logistycznych podzieli uprawnione do gry drużyny na mniejsze podgrupy geograficzne. Szczegółów na razie nie poznaliśmy, ale można się domyślać, że polskie kluby będą grały raczej z zespołami z Europy Środkowej.

Pogoń wraca do pucharów po latach

Szczecińscy kibice zdążyli już zatęsknić za pucharowymi emocjami. Po raz ostatni ich zespół miał okazję zaprezentować się w Europie w 2005 roku. Grał wówczas w Pucharze Intertoto. Do tych rozgrywek nie awansowało się jednak dzięki dobremu sezonowi w rodzimej lidze. To federacja zgłaszały wybrane zespoły, które dzięki temu mogły sprawdzić się na tle zagranicznych rywali.

Na boisku promocję do Europy "Portowcy" po raz ostatni wywalczyli w wicemistrzowskim sezonie 2000/2001. Wówczas marzenia o podboju Starego Kontynentu skończyły się jednak bardzo szybko, bo już po pierwszym dwumeczu. Szczecinianie przegrali z półamatorskim Fylkirem Reykjavik. Część kibiców Pogoni do dziś wzdryga się, kiedy słyszy nazwę tego klubu.

Jakub Żelepień