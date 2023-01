W ostatnich tygodniach ze Szczecina odeszli Jakub Bartkowski i Jean Carlos Silva, a w środę do tego grona dołączył Kamil Drygas. Pierwszy z wymienionych spędził w "Dumie Pomorza" cztery lata, a jego kontrakt wygasał w czerwcu. Najlepszy okres w Pogoni miał już raczej za sobą, więc bieżące okienko transferowe było ostatnią okazją, aby zarobić na zawodniku jakiekolwiek pieniądze. Boczny obrońca trafił do Lechii Gdańsk. Jean Carlos Silva wpadł natomiast w oko Markowi Papszunowi, który postanowił ściągnąć go do Rakowa. Skrzydłowy pasuje do koncepcji szkoleniowca, który przykłada dużą wagę do szerokiej i zrównoważonej kadry.