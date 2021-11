Ostatecznie jednak Zahović nie pojechał do swojej ojczyzny. Wszystko przez zakażenie koronawirusem, do którego najprawdopodobniej doszło w zeszłym tygodniu. W środę, po dwóch dniach wolnych od treningów, klub przetestował wszystkich piłkarzy na obecność SARS-CoV-2. Trzy testy dały wynik pozytywny - obok Zahovicia to Maciej Żurawski i Mariusz Fornalczyk.

Pogoń Szczecin. Luka Zahović nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji

Słoweński napastnik trafił na kwarantannę. To z kolei wykluczyło go z udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Słowenii. Snajper Pogoni nie jest jedynym kadrowiczem z tego kraju, który w ostatnich dniach zakaził się koronawirusem. Taki sam los spotkał także Jona Gorenca Stankovicia ze Sturmu Graz.

W miejsce dwóch nieobecnych graczy selekcjoner Słowenii Matejaz Kek powołał trzech innych piłkarzy: Zana Celara z FC Lugano, Blaza Vrhoveca z NK Maribo i Harisa Vuckicia z HNK Gorica.

W listopadzie Słowenia rozegra dwa mecze w eliminacjach do katarskiego mundialu. Na wyjeździe zmierzy się ze Słowacją i u siebie z Cyprem. Słoweńcy stracili już jednak matematyczne szanse na awans.

Jakub Żelepień, Interia