Wpadka lidera! Cieszą się Raków i Lech

"Portowcom" przypadło w udziale grać jako pierwszym spośród trzech zespołów walczących o mistrzostwo Polski. Lech i Raków uważnie przyglądały się więc temu, co zrobią szczecinianie. A ci do spotkania z płocką Wisłą przystąpili z pewnymi brakami kadrowymi. Jak od wielu miesięcy, niedostępni byli Kacper Smoliński i Alexander Gorgon. Poza tym wciąż wydobrzeć nie zdołał Benedikt Zech, a w ostatnich dniach przeziębienia nabawił się Luka Zahović. W ataku od pierwszej minuty wybiegł więc Piotr Parzyszek, który ma szczecińskim trybunom wiele do udowodnienia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech-Legia. Aleksandar Vuković: Przed połączeniem Lecha z Amicą, to nie był mecz na szczycie. Wideo INTERIA.TV

Ze swoimi problemami borykał się także zespół gości. Trener Pavlo Stano nie miał do dyspozycji swoich kluczowych pomocników - Rafała Wolskiego i Damiana Rasaka. Od pierwszych minut widać było, że Pogoń chciała to wykorzystać. Kowalczyk, Dąbrowski czy Drygas szukali swoich skrzydłowych prostopadłymi podaniami.

Pogoń Szczecin - Wisła Płock: Remisowo do przerwy

Groźnie zrobiło się już w 7. minucie. Wtedy Dąbrowski uruchomił Grosickiego szybkim podaniem po ziemi. Reprezentant Polski został powalony przez Damiana Zbozienia, a sędzia podyktował rzut wolny. "Portowcy" nie zdołali jednak zrobić z niego użytku, bo jeden z nich dopuścił się faulu w ataku. Po kwadransie gry swoją obecność na boisku zasygnalizował wspomniany na wstępnie Parzyszek. Po koronkowej akcji z udziałem Dąbrowskiego, Kowalczyka i Fornalczyka napastnik otrzymał piłkę wewnątrz pola karnego i oddał strzał w kierunku bramki. Był jednak zbyt słaby, aby mógł zaskoczyć Kamińskiego.

W 23. minucie serca kibiców Pogoni zabiły mocniej. Bardzo aktywny w piątkowy wieczór Mariusz Fornalczyk przeprowadził widowiskową akcję zakończoną strzałem zewnętrzną częścią stopy. Piłka pofrunęła w stronę bramki, ale ostatecznie minęła ją o kilkanaście centymetrów. Wszystkie znaki na boisku wskazywały na to, że Pogoń jest coraz bliżej trafienia. Presja na "Nafciarzy" rosła i otwarcie wyniku wydawało się być tylko kwestią czasu. W 33. minucie bramka stała się faktem. Najlepiej w zamieszaniu w polu karnym odnalazł się Kamil Grosicki, który z bliskiej odległości pokonał Kamińskiego.

Kilka minut później skrzydłowy miał szansę na podwyższenie wyniku. Tym razem przegrał jednak pojedynek z bramkarzem gości. Niewykorzystana okazja szybko zemściła się na gospodarzach. W 37. minucie Łukasz Sekulski doprowadził bowiem do remisu. Piłka po jego strzale odbiła się od jednego z rywali i zmyliła Stipicę.

Pogoń Szczecin przegrywa z Wisłą Płock

Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście z Mazowsza. Tuż po wznowieniu gry Pogoń bardzo mocno nastraszył Kristian Vallo, który oddał silny i celny strzał z narożnika pola karnego. Z dużym trudem interweniował Stipica. W 62. minucie chorwacki bramkarz był jednak bezradny. Kontrę po rzucie rożnym dla Pogoni zapoczątkował i zakończył Jorginho. Szybkonogi skrzydłowy uderzył tuż przy ziemi i niespodziewanie dał płocczanom prowadzenie.

W kolejnych minutach Pogoń desperacko szukała wyrównania. "Portowcy" nie przypominali jednak samych siebie. W ich grze pełno było niedokładności i strat. Nie pomógł nawet Wahan Biczakczjan, który pojawił się w końcówce. Pogoń przegrała 1-2 i teraz będzie musiała nerwowo spoglądać na wyniki meczów Lecha i Rakowa.

Pogoń Szczecin - Wisła Płock 1-2 (1-1)

Pogoń Szczecin: 1. Dante Stipica - 2. Jakub Bartkowski (19. Kapcer Kostorz 73’), 33. Mariusz Malec, 13. Kostas Triantafyllopoulos, 97. Luis Mata - 8. Damian Dąbrowski, 14. Kamil Drygas (54. Maciej Żurawski 60’), 17. Mariusz Fornalczyk (21. Jean Carlos 60’), 27. Sebastian Kowalczyk (22. Wahan Biczakczjan 79’), 11. Kamil Grosicki - 9. Piotr Parzyszek (18. Michał Kucharczyk 60’).

Wisła Płock: 1. Krzysztof Kamiński - 33. Damian Zbozień (94. Dusan Lagator 80’), 4. Adam Chrzanowski, 2. Damian Michalski, 77. Piotr Tomasik - 11. Jorginho (8. Patryk Tuszyński 71’), 89. Aleksander Pawlak (17. Marcel Błachewicz 71’), 23. Filip Lesniak, 14. Mateusz Szwoch (92. Dominik Furman 82’) - 15. Kristian Vallo, 20. Łukasz Sekulski (24. Marko Kolar 71’)

Jakub Żelepień, Interia