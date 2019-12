- Gratuluję Wiśle zwycięstwa, zdobycia trzech ważnych punktów w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Z gry w pierwszej połowie nie jestem zadowolony, z wyniku również nie. Wiedziałem, że Wisła, po serii 10 porażek, z każdym meczem ma większą szansę na zwycięstwo i w końcu musi się przełamać. To brzmi jak magia, ale tak w sporcie jest. To się dziś stało, my mieliśmy tego pecha, że akurat w meczu z nami - powiedział po porażce w Krakowie trener lidera PKO Ekstraklasy Kosta Runjaić.

Wisła pokonała Pogoń 1-0 w meczu 19. kolejki ekstraklasy. Było to pierwsze zwycięstwo "Białej Gwiazdy" od 31 sierpnia.

- Nie mamy zamiaru zmieniać nic w naszej strategii. Chcemy spojrzeć w lustro. Sami sobie jesteśmy winni. Najłatwiej powiedzieć, że wszystko było złe, mocno uderzyć pięścią w stół, ale moi chłopcy na to nie zasłużyli - dodał.

- Mamy jeszcze jeden mecz w domu, chcemy się pożegnać z kibicami zwycięstwem nad Koroną. Piłka nożna pisze takie historie i to jest w niej piękne, że lider przegrywa z ostatnim. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Jestem wdzięczny za dwie rzeczy - po pierwsze, że jest to ważne doświadczenie zagrać tu, drugą jest to, że wiele osób w tym mieście uszczęśliwiliśmy. Co prawda, nie planowaliśmy tego, ale nie zawsze plany się udają. Wszystkim fanom Wisły życzę pozytywnych wyników i wesołych świąt, skutecznej walki w obronie Ekstraklasy - powiedział trener Pogoni.

