Piłkarze rozjechali się do domów po meczu z Wartą Poznań (18 grudnia). Choć ich urlopy formalnie trwały do 7 stycznia, już od kilku dni zawodnicy musieli realizować indywidualne rozpiski treningowe, przygotowane dla nich przez sztab trenerski. Wszystko po to, aby piłkarze mieli już pewną bazę motoryczną.

Pogoń Szczecin. Piłkarze rozpoczęli przygotowania

Od piątku do niedzieli "Portowcy" trenować będą dwa razy dziennie: rano w siłowni, a po południu na boisku. Wszystkie zajęcia odbywać się będą na obiektach wokół stadionu. Równocześnie zawodnicy zostaną przebadani, aby określić ich stan fizyczny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus Turyn - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

W przyszły czwartek - 13 stycznia - Pogoń wyleci na zgrupowanie do tureckiego Belek. Bazą szczecinian będzie sprawdzony już przez nich dwukrotnie hotel Gloria Sports Arena. Podczas zgrupowania tam "Portowcy" rozegrają trzy mecze sparingowe. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że rywalami będą FC Zurich, Zoria Ługańsk i Rapid Wiedeń. Jeśli te informacje się potwierdzą, będą to wartościowe sparingi.

Reklama

Obóz w Turcji potrwa do 23 stycznia. Ostatni etap przygotowań odbędzie się - podobnie jak pierwszy - na obiektach klubowych. Od 24 stycznia do 4 lutego "Portowcy" trenować będą w Szczecinie. Dzień później zainaugurują natomiast rundę wiosenną. Ich pierwszym rywalem będzie - w meczu wyjazdowym - Piast Gliwice.

Jakub Żelepień, Interia