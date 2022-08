Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Wisła Płock to największe bodaj zaskoczenie początku sezonu. W czterech pierwszych kolejkach "Nafciarze" zanotowali cztery zwycięstwa i do Szczecina przyjechali jako liderzy tabeli. W dodatku w zeszłym sezonie płocczanie dwukrotnie znaleźli patent na "Portowców". Te fakty, połączone ze sobą, pozwalały postawić odważną tezę, że faworytem potyczki byli podopieczni Pavola Stano. Szczecinianie do tej pory wyglądali nieźle pod względem punktowym, ale bardzo źle, jeśli chodzi o jakość gry. Dość wspomnieć o poprzedniej kolejce, w której Pogoń odniosła zwycięstwo z Wartą Poznań, oddając zaledwie jeden celny strzał na bramkę.

Podopieczni Jensa Gustafssona odpadli z eliminacji europejskich pucharów już ponad dwa tygodnie temu, więc wymówki się skończyły. Początek spotkania wskazywał na to, że "Portowcy" zdali sobie z tego sprawę. Już w trzeciej minucie trójkową akcję przeprowadzili Luis Mata, Sebastian Kowalczyk i Kamil Grosicki. Płaskim strzałem finalizował ją ten ostatni, ale utracie bramki zapobiegł Bartłomiej Gradecki. Chwilę później próbkę swoich możliwości pokazał Luka Zahović, który nękał defensywę gości.

Pogoń Szczecin - Wisła Płock 0-0 - trwa I połowa