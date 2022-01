To Kacper Łukasiak i Dawid Rezaeian. Ten pierwszy to rówieśnik sprzedanego właśnie do Brighton Kacpra Kozłowskiego. Podobnie jak reprezentant Polski, Łukasiak również występuje w środku pola. Z Pogonią został mistrzem Polski juniorów, a indywidualnie także królem strzelców CLJ. Czy to on będzie następcą popularnego "Koziołka"? - Nie wiem tego. Ma dobry okres, idzie swoją drogą rozwoju. Jest z bardzo utalentowanego rocznika 2003, z którego wywodzą się też Kacper Kozłowski, Mateusz Łęgowski czy Hubert Turski. Łukasiak dostał już wcześniej kilka zaproszeń na trening pierwszej drużyny. Na bieżąco monitorujemy jego rozwój. A co będzie dalej? Zobaczymy. Nie ma sensu wywierać niepotrzebnej presji - komentował w rozmowie z Interią Maksymilian Rogalski, koordynator Akademii Pogoni.

Pogoń Szczecin. Młodzi trenują z pierwszym zespołem

Dla Łukasiaka nie jest to pierwsze zgrupowanie z seniorskim zespołem Pogoni. Latem był na zgrupowaniu w Opalenicy, wystąpił także w sparingu z Hansą Rostock. W tym meczu zagrał również drugi z młodych, Dawid Rezaeian. To prawy obrońca z rocznika 2002. Skauci Akademii Pogoni wypatrzyli go w młodzieżowych drużynach Lecha Poznań i w 2018 roku namówili na przeprowadzkę do Szczecina.

Jesienią Rezaeian miał okazję trenować kilkukrotnie z pierwszą drużyną. Znalazł się też w kadrze meczowej na spotkanie Pucharu Polski przeciwko KKS-owi Kalisz. Na debiut wciąż jednak czeka.

Zimowe przygotowania z zespołem rozpoczął również bramkarz z rocznika 2002, Bartosz Klebaniuk. To piłkarz zakontraktowany przez "Portowców" latem, który jednak od razu został odesłany na wypożyczenie zwrotne do Pogoni Siedlce. Teraz klub postanowił ściągnąć golkipera do siebie. To zapewne również w związku z okresem rehabilitacji Dantego Stipicy. W grudniu przeszedł on planowany zabieg i na razie musi trenować indywidualnie.

Jakub Żelepień, Interia