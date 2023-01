Szczecinianie przebywają w Turcji od 9 stycznia. Zgrupowanie zagraniczne jest - jak co roku - najważniejszym elementem przygotowań do wznowienia rozgrywek. To właśnie w Belek piłkarze rozegrali trzy sparingi i codziennie intensywnie pracowali pod okiem szkoleniowca.

Pogoń Szczecin ograła Karabach Agdam

Co ciekawe, kilka dni wcześniej zespół z Zakaukazia uległ aż 0:3 Rakowowi Częstochowa. Otwarte pozostaje jednak pytanie o to, czy w ostatnich miesiącach tak mocno podniósł się poziom polskiej piłki, czy to po prostu Azerowie zagrali na pół gwizdka. Jak zwykle na weryfikację trzeba będzie poczekać co najmniej do lata...