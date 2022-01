W zeszłym tygodniu w mediach pojawiły się informacje o możliwym transferze Kamila Grosickiego . Skrzydłowy Pogoni Szczecin znalazł się na celowniku Lorient. Francuski klub walczy o utrzymanie w Ligue 1 i szuka wzmocnień przed drugą częścią sezonu.

Kamil Grosicki odejdzie z Pogoni Szczecin? Są nowe informacje

Według dziennikarzy "L'Equipe" "Grosik" miał wyrazić chęć, by przenieść się do Francji. W Lorient mógłby liczyć na zdecydowanie lepsze wynagrodzenie niż w Szczecinie. Obecnie Grosicki inkasuje 200 tys. zł miesięcznie.





Sprawa transferu wciąż jest otwarta. Jeśli działacze obu klubów dobiją targu, to Polak prawdopodobnie już w styczniu rozpocznie kolejny rozdział w swojej karierze. Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" przekazał nowe wieści na ten temat.





Mateusz Borek zdradził szczegóły oferty z Lorient

- Pierwsza propozycja z Lorient opiewała na 300 tys. euro. Z tego, co słyszę, Francuzi są potwornie zdeterminowani. Dziś lub jutro w Szczecinie pojawi się nowa oferta. To będzie 500 tys. euro plus 300 tys. dopłacone w przypadku utrzymania Lorient - ujawnił komentator.



Grosicki w tym sezonie PKO Ekstraklasy zagrał w 12 spotkaniach. Zdobył w nich trzy gole oraz zanotował cztery asysty.