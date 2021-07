Klub rozpoczął całą procedurę jeszcze w maju. Jako że od ponad 20 lat Pogoń nie grała w europejskich rozgrywkach, jej stadion był dla działaczy europejskiej centrali anonimowy.

Jak się dowiedzieliśmy, ostatnie wzmianki o szczecińskim obiekcie pojawiły się w dokumentacji UEFA w 2003 roku. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele i w zasadzie zmienia się cały czas. Szczeciński stadion od marca 2019 roku przechodzi bowiem gruntowną przebudowę.

Pogoń Szczecin - NK Osijek w drugiej rundzie

Działacze Pogoni musieli przygotować obszerną dokumentację fotograficzną, a także kilka krótkich wideo, tak aby oficjele UEFA mieli pełen obraz tego, jak obecnie wygląda obiekt "Portowców". Później odbyła się jeszcze inspekcja i w końcu zapadła wyczekiwana decyzja: stadion w Szczecinie spełnia wymogi. Został zakwalifikowany do tak zwanej trzeciej kategorii.

To oznacza, że piłkarze Pogoni będą mogli rozegrać na nim mecze drugiej, trzeciej i czwartej rundy eliminacyjnej. W przypadku awansu do fazy grupowej, klub może wnioskować o podniesienie kategorii do czwartej. To wiązałoby się jednak z koniecznością wykonania określonych przez UEFA prac.

Zresztą faza grupowa to na razie odległa perspektywa. "Portowcy" europejską przygodę rozpoczną od drugiej rundy eliminacji. A w niej spotkają się z wicemistrzem Chorwacji, NK Osijek. Pierwszy mecz odbędzie się 22 lipca w Szczecinie. Rewanż - tydzień później w Chorwacji.

Jakub Żelepień