Przypomnijmy - szczecinianie zajęli na koniec sezonu trzecie miejsce w tabeli. Wyżej od nich uplasował się Raków Częstochowa, który jednak dostanie nieco mniej pieniędzy. Z czego to wynika? Z dwóch powodów. Po pierwsze z tak zwanego rankingu historycznego. Bierze on pod uwagę wyniki klubu na przestrzeni pięciu ostatnich sezonów. Tutaj siłą rzeczy częstochowianie są na straconej pozycji, bo ledwie dwa lata temu awansowali do elity. Druga kwestia to z kolei klasyfikacja Pro Junior System. Pod tym względem Pogoń zajęła drugie miejsce w tabeli, dzięki czemu zarobiła dodatkowe blisko półtora miliona złotych.

Za sam wynik sportowy Pogoń otrzymała prawie 11 milionów złotych. To najwyższy przelew w historii występów klubu w Ekstraklasie. Na łączną sumę przeszło 22 milionów złotych złożyły się jeszcze dwa elementy: kwota stała w wysokości 6,325 miliona złotych i zwrot kosztów za testy covidowe - 125 tysięcy złotych.

Tegoroczne przychody są rekordowe nie tylko w przypadku Pogoni Szczecin. W skali całej ligi pieniędzy było o ponad 70 milionów więcej niż dwa lata temu. To efekt kontraktów mediowych i marketingowych zawartych na przełomie 2018 i 2019 roku, a utrzymanych pomimo pandemii. - Na nowych kontraktach zyskali wszyscy, od mistrza do zespołu spadającego, a przykład Rakowa, który już w drugim roku po awansie zdobył wicemistrzostwo Polski i zgarnął prawie 10% puli, pokazuje, że duże pieniądze leżą na boisku i każdy klub ma szanse po nie sięgnąć - mówi Marcin Animucki, prezes Ekstraklasa S.A., cytowany w oficjalnym komunikacie.

Jakub Żelepień