W rzeczonym meczu z różnych względów zabrakło Damiana Dąbrowskiego, Kamila Drygasa, Kacpra Kozłowskiego czy Rafała Kurzawy. Braki było widać, bo gra zdecydowanie nie układała się szczecinianom. Nic nie wskazuje na to, aby któryś z wymienionej czwórki nie mógł na początku stycznia rozpocząć przygotowań wraz z zespołem. Inaczej ma się natomiast sprawa w przypadku Alexandra Gorgona, Dante Stipicy i Kacpra Smolińskiego.

Pogoń Szczecin. Trwa leczenie ważnych piłkarzy

Austriak nie zagrał od sierpnia. Urazu nabawił się w pierwszym meczu z NK Osijek. Choć początkowo wydawał się on nie być szczególnie groźny, ostatecznie wyłączył Gorgona z gry na długie miesiące. - Alex miał problem z naderwanym więzadłem pobocznym w kolanie. To więzadło wygoiło się. Piłkarz cały czas miał jednak dolegliwości bólowe, szczególnie przy oddawaniu strzałów, czy zmianach kierunku ruchu - mówi doktor Bartosz Paprota, cytowany przez oficjalny portal klubu. Pomocnik został więc skierowany na kolejne leczenie, która ma już w pełni rozwiązać jego przypadłość. Problem w tym, że okres rehabilitacji wyniesie 8 tygodni. Trudno więc zakładać, że doświadczony piłkarz będzie dostępny od początku rundy wiosennej.

Dante Stipica zmagał się z kolei w ostatnich tygodniach z dolegliwościami bólowymi. - We wtorek Dante przeszedł zabieg przepukliny pachwinowej w klinice w Monachium. Czuje się dobrze. Program rehabilitacyjny potrwa 3-4 tygodnie. Po tym okresie zawodnik rozpocznie pełny trening. Na szczęście to taka technika, która umożliwia bardzo szybki powrót do rehabilitacji i treningów - informuje klubowy doktor.

Do zdrowia wraca również Kacper Smoliński. - Obecnie piłkarz jest w trzecim miesiącu po rekonstrukcji więzadeł. Wszystko przebiega planowo. Pod koniec grudnia chcemy wykonać Kacprowi pierwsze testy oceniające siłę i wytrzymałość mięśni kończyn dolnych. Planujemy już wprowadzanie treningu siłowego, wytrzymałościowego i pierwszych zajęć z piłką - tłumaczy Bartosz Paprota.

Pierwszy mecz rundy wiosennej Pogoń rozegra 5 lutego w Gliwicach.

Jakub Żelepień, Interia