Legia Warszawa jest w widocznym kryzysie. W lidze Wojskowi zajmują odległe, 15. miejsce, a w czwartek męczyli się w Pucharze Polski z III-ligowym Świtem Skolwin. - Zdajemy sobie sprawę, że przeciwko nam zagra trochę inna drużyna niż ta, która zagrała ze Świtem. Będziemy gotowi na różne rozwiązania. Znamy sytuację Legii w ekstraklasie. Od momentu, gdy jestem w Pogoni, nie przypominam sobie, by Legia odniosła tyle porażek. Zobaczyłem w czwartek pewne nowe rzeczy, ale nie są to jakieś odkrywcze sprawy. Był to pierwszy mecz Legii z nowym szkoleniowcem. Przy takiej zmianie można liczyć na pewne impulsy. Wygrali, awansowali i to ich pierwszy mały sukces. Jesteśmy dobrze przygotowani mentalnie i sportowo. Z pewnością będzie to dobry mecz - mówił podczas przedmeczowej konferencji prasowej trener Pogoni, Kosta Runjaic.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin. Kamil Grosicki nie zagra

Niemiecki trener powiedział, że ostatnie spotkanie z Jagiellonią było w wykonaniu jego podopiecznych najlepszym w sezonie. Runjaic chciałby, aby z Legią Pogoń zagrała na równie wysokim poziomie. - Z jakiego wyniku będę zadowolony? To zależy od przebiegu meczu i od tego jak wejdziemy w spotkanie. Wyniku nie można nigdy zagwarantować. Zaczynamy od 0:0. Chcemy przywieźć coś z Warszawy. Jeden punkt? Dobrze. Trzy? Wspaniale - tłumaczył Runjaic.

Szkoleniowiec szczecinian miał do przekazania również złą informację. - Kamil Grosicki w piątek po raz pierwszy uczestniczył w treningu z zespołem. Niestety, zszedł wcześniej, bo ból nie pozwalał mu trenować i nie zabierzemy go do Warszawy. Zrobił duże postępy i jestem spokojny, że w następnym meczu będzie do naszej dyspozycji. Kacper Smoliński i Alex Gorgon są wyłączeni, a inni gotowi do występu - powiedział trener.

Kosta Runjaic został zapytany, czy jako zastępstwo dla Grosickiego bierze pod uwagę młodzieżowca, Mariusza Fornalczyka. - Zanim postawię na Fornalczyka, muszę rozważyć piłkarzy, którzy mają więcej doświadczenia i więcej argumentów, by zagrać. On z pewnością zrobił olbrzymi krok do przodu. Chcemy na niego stawiać w przyszłości i jego czas z pewnością przyjdzie. Na dziś jeszcze jest gotowy do gry od pierwszej minuty w meczu z Legią - odpowiedział szkoleniowiec.

Legia - Pogoń. O której mecz, gdzie oglądać?

Runjaic odniósł się również do ostatnich zawirowań na ławce trenerskiej w Legii Warszawa. - Nie jest to przyjemne być zwolnionym w trakcie sezonu. Jestem w Pogoni kilka lat. Kluby różnie reagują w takich sytuacjach. Trener Aleksandar Vuković także został zwolniony po zdobyciu mistrzostwa. W każdym klubie są jakieś oczekiwania i w ich kontekście trener jest oceniany. Czy zwolnienie w środku sezonu to najlepsza droga? Moim zdaniem nie, ale to nie jest moja praca, nie jestem zaangażowany to, co dzieje się w Legii. Jeśli Legia na dziesięć meczów przegrywa siedem, to jest to poważna sprawa. Myślę, że to nie działo się często w ich historii. Na arenie europejskiej trzymamy za nich kciuki, ale nie potrafili dobrej postawy w Europie przełożyć na ekstraklasę. Niewiele jest klubów, które potrafią pozostawić trenera w trakcie sporego kryzysu. Tańsza jest zmiana trenera niż zawodników - powiedział Niemiec.

Mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Transmisję przeprowadzą stacje Canal+ Premium i TVP Sport. Relacja w Interii.

Jakub Żelepień, Interia