Obecny szkoleniowiec Lechii sezon 2021/2022 zaczął jeszcze jako asystent Runjaica. We wrześniu przeniósł się jednak do Gdańska, aby rozpocząć pracę na własny rachunek. - Trener Kaczmarek jest młodym i dobrym trenerem. Odkąd przejął Lechię, ten zespół punktuje najlepiej w Ekstraklasie. Mają zdecydowanie swój czas, są w formie. Z tego, co sobie przypominam, mecze z Lechią zawsze były dla nas wymagające. Myślę, że osoba trenera niewiele tutaj zmienia - mówił Kosta Runjaic podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk. Hit kolejki w sobotę

Podczas swojej konferencji prasowej Kaczmarek także był pytany przez dziennikarzy o Pogoń i Kostę Runjaica. Szkoleniowiec Lechii powiedział, że jego zdaniem "Portowcy" mają prawo realnie myśleć o zdobyciu tytułu mistrzowskiego. - Myślę, że Tomek wie, jak pracujemy, zna jakość tej drużyny. Wyglądamy dobrze, jesteśmy stabilni, nasze mecze mogą się podobać. Lechia jest jednak w podobnej sytuacji, ja stawiam ich w gronie faworytów do mistrzostwa. Mam też świadomość, że jeśli chodzi o kwestie budżetowe, to gdańszczanie są w zupełnie innej lidze niż my. Podsumowując, nie mamy nic przeciwko temu, żebyśmy zdobyli mistrzostwo, ale uważam, że do tego jeszcze długa droga - odpowiadał Runjaic.

Niemiec został poproszony o wskazanie mocnych stron rywala. - Doceniam przede wszystkim ich ofensywę - Paixaio i Zwoliński to napastnicy nietuzinkowi jak na polską ligę. Poza tym na słowa uznania zasługują Kubicki, Maloca, Terrazzino czy Nalepa. Spróbujemy zneutralizować ich mocne strony, a aby to zrobić, sami musimy pokazać się z najlepszej strony - przekonywał Kosta Runjaic.

Interia zapytała szkoleniowca również o Kamila Grosickiego. Skrzydłowy wrócił do gry po miesięcznej nieobecności spowodowanej kontuzją i w meczu ze Śląskiem zanotował już asystę. Czy teraz jest gotowy do gry od pierwszej minuty? - Kto zna Kamila, ten wie, że on jest zawsze gotowy - odpowiedział krótko Runjaic.

Spotkanie Pogoni Szczecin z Lechią Gdańsk rozpocznie się w sobotę o 17:30. Transmisja w Canal+Sport, relacja w Interii.

Jakub Żelepień, Interia



