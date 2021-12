To jeden z najdłuższych wyjazdów w sezonie. Konferencja prasowa Kosty Runjaica odbyła się więc już w czwartek. Na początku Niemiec, jak ma to w zwyczaju, przedstawił sytuację kadrową w zespole. - Konstantinos Triantafyllopoulos wrócił dziś do treningu i jest gotowy do gry. Maciej Żurawski i Rafał Kurzawa nie są natomiast brani pod uwagę na sobotni mecz - poinformował szkoleniowiec.

Runjaic został zapytany, czy w miejsce Kurzawy należy spodziewać się od pierwszej minuty Kamila Grosickiego. - Nie mogę tego powiedzieć na pewno. Pamiętajmy, że Kamil wrócił do gry po kontuzji. Chcę jednak podkreślić, że "Grosik" pokazał się świetnie z Lechią. Udowodnił, że ma ogromną jakość. Poza tym coraz lepiej rozumie się z drużyną i to przynosi efekty - wyjaśnił opiekun "Portowców".

Reklama

Pogoń Szczecin szykuje się do boju z beniaminkiem

Po serii trzech meczów z ligową czołówką (Raków, Śląsk, Lechia), szczecinianie zagrają z zespołem, który ociera się o strefę spadkową. - Myślę, że nie zabraknie nam koncentracji. W tabeli jest duży ścisk, gramy o wysoką stawkę, więc każdy wie, że musimy zrobić wszystko, aby wygrać ten mecz. Chcemy pokazać kawał dobrej piłki - zapowiedział Runjaic.

Trener Pogoni Szczecin podzielił się z dziennikarzami swoimi spostrzeżeniami na temat sposobu gry niecieczan. - U siebie Termalica będzie chciała zagrać odważnie. Mają swój styl, przed własną publicznością starają się dominować. Podoba mi się to, w jaki sposób budują swoje akcje: grają piłką i nie boją się atakować. Na dodatek jeśli spojrzymy na statystykę posiadania piłki, to zobaczymy, że beniaminek jest na czwartym miejscu - mówił trener.

Na koniec Runjaic zdradził, co martwi go w kontekście sobotniego spotkania. - Boisko może być trudne. Pogoda nie sprzyja i musimy być przygotowani na wymagające warunki. Pamiętam, że gdy kilka lat temu graliśmy po raz ostatni w Niecieczy, była śnieżyca. Płyta była przeraźliwa zmarznięta - wspominał Kosta Runjaic.

Spotkanie Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z Pogonią Szczecin rozpocznie się w sobotę o 15. Transmisja w Canal+Sport, relacja w Interii.

Jakub Żelepień, Interia