Niemiecki trener został zapytany o ocenę pierwszej rundy sezonu. "Portowcy" - przypomnijmy - zajmują po niej drugie miejsce w tabeli i do pierwszego Lecha tracą trzy punkty. - Jesteśmy zadowoleni z tej rundy. Musimy w każdym kolejnym meczu potwierdzać swoją jakość, co będziemy robić od początku drugiej części sezonu. Na ten moment skupiamy się na dwóch ostatnich meczach roku - odpowiedział Runjaic.

Górnik - Pogoń: Kosta Runjaic docenia rywala

W pierwszej kolejce sezonu Pogoń podejmowała Górnika. Szczecinianie odnieśli wówczas łatwe i przekonujące zwycięstwo 2-0, a zabrzanie wyglądali na zespół w rozsypce. - Górnik z pewnością nie jest tym samym zespołem, co na początku sezonu. Bardzo dobrze się rozwinął, więc nie możemy sobie pozwolić na najmniejsze błędy. Dodatkowo będą grali przed własną publicznością. Mają bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią zrobić dużą różnicę. Musimy od samego początku być w 100% skoncentrowani. Wygra ta drużyna, która pokaże większą wolę zwycięstwa, a dla publiczności będzie to zdecydowanie emocjonujący pojedynek - przekonywał szkoleniowiec.

Runjaic powiedział także, że podoba mu się styl gry Górnika. - Potrafią szybko przechodzić z defensywy do ofensywny. Każda drużyna ma aspiracje i możliwości do zdobycia 3 punktów, a moim zdaniem tego meczu nie będzie rozstrzygała tylko gra ofensywna. Mamy nasz plan na ten mecz. Górnik ma też zupełnie inny skład niż Bruk-Bet. Może nieznacznie zmienimy nasz styl gry, nie chcę za dużo zdradzać. Będziemy musieli brać pod uwagę to, co zrobi Górnik - tłumaczył Niemiec.

Górnik - Pogoń: Lukas Podolski kontra Kamil Grosicki

Trener "Portowców" odniósł się także do wyjątkowego w polskich warunkach ligowych pojedynku, którego można się w niedzielę spodziewać. Na boisku pojawią się najprawdopodobniej Lukas Podolski i Kamil Grosicki. - Forma Kamila rośnie, tak jak całej drużyny, która jest coraz bardziej zgrana i ma wypracowane automatyzmy. Odkąd Kamil do nas przyszedł, dogaduje się z zespołem coraz lepiej i mam nadzieję, że pokaże swoją jakość w meczu z Górnikiem. Lukas i Kamil to wyjątkowi zawodnicy w Ekstraklasie, obydwaj mają duże doświadczenie w reprezentacjach. Musimy uważać na Lukasa. Strzelił w tym sezonie 3 gole i zaliczył asystę. Ma bardzo dobre uderzenie, prawdopodobnie najlepiej ułożoną lewą nogę w lidze... tuż po Kurzawie. Wierzę, że Kamil pokaże swoje najlepsze umiejętności - komentował Runjaic.

Na koniec opiekun "Portowców" odniósł się do ostatnich pogłosek transferowych dotyczących Kacpra Kozłowskiego. - Kacper, jak na swój wiek, jest już bardzo doświadczonym i rozwiniętym zawodnikiem. Myślę, że w jego naturze jest to, że on tak naprawdę nie zajmuje się tym co na zewnątrz, tylko robi swoje. Jest odpornym zawodnikiem, nie łatwo go zirytować, wybić z rytmu, wyróżnia go właśnie jego chłodna głowa. Dlatego nadaje się do gry na wyższym poziomie. Jest bardzo ambitny, ale ma świadomość, że dalej się rozwija i musi pewne szczegóły dopracować. Robi wszystko, aby zagrać na wyższym poziomie, a w kolejnych dwóch meczach jestem pewien, że udowodni swoją jakość. Rozmawiamy od kilku dni na temat zimowego okna transferowego i na pewno będziemy obserwować, jak rozwija się sytuacja. Z pewnością jest paru zawodników, którzy mniej grali. Cały czas z nimi rozmawiamy. Poważniejsze decyzje będą podejmowane po dwóch nadchodzących meczach. Chciałbym, abyśmy najbliższe dni przetrwali bez kontuzji - zakończył Kosta Runjaic.

Mecz Górnika Zabrze z Pogonią Szczecin rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Transmisja w Canal+ Premium, relacja tekstowa w Interii.

Jakub Żelepień, Interia