To on poprowadzi polskiego pucharowicza? Niespodziewana kandydatura!

Dziś rano dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk przyznał w mediach, że nowy trener został już wybrany. Jednocześnie dodał, że klub wstrzymuje się na razie z oficjalnym ogłoszeniem jego nazwiska.

Jens Gustafsson obejmie Pogoń Szczecin?

Pogoń została jednak wyprzedzona przez szwedzkie media. Dziennik "Aftonbladet" napisał, że chodzi o Jensa Gustafssona. 43-latek prowadzi od sześciu miesięcy reprezentację Szwecji U-21. Według źródeł dziennika, Pogoń wykupi kontrakt szkoleniowca.

Gustafsson uznawany jest za jednego ze zdolniejszych trenerów szwedzkich młodego pokolenia. Przed rozpoczęciem pracy w federacji, prowadził Norrkoping i chorwacki Hajduk Split.

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Pogoń Szczecin zajmuje trzecie miejsce w lidze. "Portowcy" są pewni minimum brązowego medalu na koniec, a co za tym idzie - również występu w eliminacjach do europejskich pucharów. Wszystko wskazuje na to, że na arenie międzynarodowej poprowadzi ich właśnie Jens Gustafsson.

Jakub Żelepień, Interia